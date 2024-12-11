شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الصومالية: هجوم على قاعدة الجيش وقوات دارويش جوبالاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، أن قوات متمردة تابعة لرئيس ولاية جوبالاند السابق شنت اليوم الأربعاء، هجوماً على قاعدة الجيش الصومالي وقوات دارويش جوبالاند.



و أشارت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الصومالية"صونا"، أن القاعدة التي تم استهدفها كان يتمركز فيها الجيش الصومالي من أجل تسلم قواعد عسكرية من القوات الإفريقية التي ستغادر البلاد والاستعداد لشن عمليات عسكرية ضد المليشيات الإرهابية .



وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأعمال التخريبية لن تستمر طويلاً ،وسيتم معاقبة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء.