شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب الأنباء حول مصير الشيخ توفيق البوطى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاربت الأنباء، حول مصير الشيخ توفيق البوطي نجل العلامة الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، إذ أكد بعض النشطاء السوريين قتله، فيما نفى آخرون وقالوا إنها مجرد شائعات.

والشيخ توفيق البوطي، شغل عدة مناصب بارزة، من بينها رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، وأستاذ مساعد لمادة الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة دمشق.

والشيخ توفيق البوطي معروف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مغادرة الأخير البلاد، أعلن دعمه للقيادة السورية الجديدة.

وتوفيق البوطي هو نجل العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، الذي قُتل في تفجير انتحاري وسط دمشق في مسجد الإيمان عام 2013 وسط اتهامات متبادلة بين نظام الأسد والمعارضة بقتله.

