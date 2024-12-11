شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يؤكد أن روسيا تتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الكرملين الأربعاء أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي لموسكو بعد سقوط حليفها بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "نبقي على تواصل مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا، لأن لدينا قاعدة (عسكرية) هناك وبعثة دبلوماسية. والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية".





أخبار متعلقة