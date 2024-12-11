شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة صياد في قصف على وسط وجنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني، وأصيب صياد بجروح خطيرة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال على خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب صياد فلسطيني بنيران بحرية الاحتلال في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، وصفت جراحه بالخطيرة.

كما أشارت المصادر الطبية إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 31 شهيدًا وعشرات الإصابات والمفقودين.

