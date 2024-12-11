شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري انتهاك للشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري وجواره يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق آخر، قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك إقبال كبير وزحام أمام معبر المصنع الذي يقع في منطقة البقاع شرقي لبنان، مشيرا إلى أن الحدود اللبنانية السورية يقع عليها 6 معابر شرعية على طول الحدود، وجميعها مغلق باستثناء «المصنع».

أضاف «سنجاب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك عددا من المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية، لذلك يوجد تكثيف لقوات الجيش اللبنانى على هذه المناطق من أجل إغلاق هذه المعابر، لافتا إلى تركيز قوى الأمن العام والأمن الداخلي المتمثلة في الشرطة اللبنانية بهدف الالتزام بالضوابط الخاصة بدخول السوريين إلى لبنان، وأيضا خروجهم منها إلى آراضيهم، موضحا أن لبنان استقبلت على مدار السنوات الماضية ما يقرب من مليوني نازح سوري.

وتابع، أن لبنان فتحت باب العودة الطوعية للنازحين السوريين الموجودين على آراضيها، وهناك أعداد كبيرة غادرت على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى وجود حركة كثيفة على معبر المصنع، فضلا عن التسهيلات الموضوعة أمام السوريين الراغبين في العودة لبلادهم.