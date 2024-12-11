شكرا لقرائتكم خبر عن 31 شهيدا في غزة إثر غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير أن 31 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 23 منهم شمالي قطاع غزة.

وتتواصل جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة باستهداف النازحين الفلسطينيين لليوم الـ 432 تواليا، واستشهد أكثر من 25 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، وصفت أغلبها بالخطيرة، في مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 25 فلسطينيا، وإصابة العشرات، في قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة الكحلوت على رؤوس ساكنيه، في عزبة بيت حانون.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فقد تعمدت استهداف مبانٍ سكنية على رؤوس ساكنيها، والآمنين في كافة المناطق.