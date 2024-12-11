شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعلن التصدي لهجوم حوثي في خليج عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأمريكي، أن سفينتين عسكريتين أمريكيتين صدتا هجوما شنته الحوثي بواسطة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، وذلك أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.



وبحسب قناة "الحرة الأمريكية" ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، أثناء عبور السفن للخليج.



وأضافت أنه لم تسفر الهجمات التي وصفتها بـ الطائشة عن إصابات، أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأمريكية.