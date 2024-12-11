شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان هاتفيا الأوضاع فى سوريا ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مجمل التطورات الإقليمية، ومنها الأوضاع في سوريا ولبنان.

واستعرض الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية - أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة بما يعود بالخير على جميع شعوبها ودولها.