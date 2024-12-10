شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين تصاعد العدوان الإسرائيلي على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

وحدة سوريا

الدمام - شريف احمد - دانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار وتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي السورية من خلال الاستهداف العسكري للبنية التحتية وتوسيع الاحتلال غير الشرعي للمنطقة العازلة في مرتفعات الجولان واحتلال جبل الشيخ وأجزاء من مدينة القنيطرة.واعتبرت العدوان ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية والحفاظ على أمنها واستقرارها.وأكدت المنظمة وقوفها إلى جانب الشعب السوري واحترام خياراته السياسية، داعية جميع الأطراف السياسية للتحلي بالمسؤولية وتغليب المصالح العليا للشعب السوري والحفاظ على المقدرات والأرواح.وشددت على العمل على استكمال عملية الانتقال السياسي بشكل سلمي وآمن بما يضمن استعادة الجمهورية العربية السورية لمؤسساتها ووحدتها الترابية ودورها ومكانتها بين الدول.