شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحياة إلى سوريا.. حركة في أسواق دمشق بعد الانتشار الأمني والان نبدء بالتفاصيل



وبدأت حركة مرور السيارات داخل دمشق، وباتجاه العاصمة، خفيفة جراء القصف الإسرائيلي على محيط المدينة. فيما دعا رئيس الوزراء حكومة تسير الأعمال السورية محمد غازي الجلالي العمال والموظفين إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين اعتبارا من اليوم.

الدمام - شريف احمد - عادت الدوائر الحكومية السورية إلى العودة للعمل، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاقها على مدى اليومين الماضيين بعد سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق.وبدأت حركة مرور السيارات داخل دمشق، وباتجاه العاصمة، خفيفة جراء القصف الإسرائيلي على محيط المدينة. فيما دعا رئيس الوزراء حكومة تسير الأعمال السورية محمد غازي الجلالي العمال والموظفين إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين اعتبارا من اليوم.

حركة بسيطة في الأسواق





وقال عدنان عيسى، أحد سكان حي المزة، والذي يعمل في محل تجاري: "كان هناك خوف لدى أصحاب المحال التجارية خلال اليومين الماضيين من الاعتداء عليها وسرقتها ، ولكن منذ بعد ظهر أمس الاثنين، بعث انتشار عناصر من الفصائل والأمن العام في الشوارع الاطمئنان في النفوس وتبددت حالة القلق".

وقال سكان يعيشون في حي المزة إن هناك حركة بسيطة في الأسواق، بدأت بافتتاح عدد محدود من المطاعم والمحال التجارية إثر الانتشار الأمني والعسكري لقوات الجيش الوطني والأمن العام في عموم شوارع العاصمة دمشق.وقال عدنان عيسى، أحد سكان حي المزة، والذي يعمل في محل تجاري: "كان هناك خوف لدى أصحاب المحال التجارية خلال اليومين الماضيين من الاعتداء عليها وسرقتها ، ولكن منذ بعد ظهر أمس الاثنين، بعث انتشار عناصر من الفصائل والأمن العام في الشوارع الاطمئنان في النفوس وتبددت حالة القلق".

مبادرة تنظيف الشوارع