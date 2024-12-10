شكرا لقرائتكم خبر عن البحث توقف.. فشل العثور على الأقبية السرية لسجن صيدنايا بسوريا والان نبدء بالتفاصيل

سجن صيدنايا

الدمام - شريف احمد - فشلت جهود الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في العثور على أبواب للطوابق الأرضية لسجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق.وأكد الدفاع المدني مساء الإثنين انتهاء أعمال البحث عن معتقلين محتملين في أقبية سرية بسجن صيدنايا دون العثور على أي منهم في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة.وقال الدفاع المدني إن "فرقه المختصة بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن وفي أقبيته وفي باحاته وخارج أبنيته، بوجود أشخاص كانوا بمرافقتها ولديهم دراية كاملة عن السجن وتفاصيله، ولم تعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة ".وشارك في عمليات البحث 5 فرق مختصة، إضافة لفرق الدعم والإسعاف.وتتبعت الفرق جميع المداخل والمخارج وفتحات التهوية وأنابيب الصرف الصحي والمياه وأسلاك الكهرباء وكابلات كاميرات المراقبة دون أن تجد أي أقبية أو سراديب غير مكتشفة.