شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. الاحتلال يرتكب 24 مجزرة في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

اقتحام المسجد الأقصى

قطع أغصان الزيتون

الدمام - شريف احمد - كشف التقرير الأسبوعي للمرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، عن تزايد الأنشطة الاستيطانية خلال الفترة من بين 3 - 9 ديسمبر 2024، التي تراوحت بين نصب بيوت متنقلة وخيام على أراضي الفلسطينيين، في كل من رام الله ونابلس والخليل وطوباس وأريحا.ووثق المرصد، عددًا كبيرًا من جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عبر قصف واقتحام مستشفى في مخيم جباليا، وتعطيل جميع مستشفيات شمال قطاع غزة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.كما استهدفت مجازر قوات الاحتلال الفلسطينيين مراكز الإيواء في جباليا والبريج والنصيرات والمواصي.وسجّل التقرير خلال المدة المذكورة وقوع 293 شهيدًا في قطاع غزة، و7 آخرين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى جرح 800 فلسطيني. وبلغ مجموع المجازر على مدى أسبوع واحد فقط، (24) مجزرة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى 7 ديسمبر 2024، (45470) شهيدًا، و(112226) جريحًا.وفي القدس المحتلة، تعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات إسرائيلية يومية، فيما هدمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في الضفة الغربية وبيت لحم، وثلاث منشآت تجارية في نابلس.كما أحرق المستوطنون عددًا من المنازل والمحال التجارية، في تبادل للأدوار بين المستوطنين وجنود الاحتلال الذين احتلوا منزلًا في جنين، واعتقلت قوات الاحتلال في خلال أسبوع واحد، 185 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.فيما شنّ المستوطنون (38) غارة على مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة.وفي سياق رصد الفترة بين 3 - 9 ديسمبر 2024، بلغ عدد مجموع الجرائم التي اقترفتها إسرائيل، على مدى الأسبوع الماضي، (1989) جريمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما قتلت مسنًا فلسطينيًا بعد تعرضه للضرب المبرح، وصادرت سيارته في نابلس.واقتحمت مدرستين في قريتي بردلا وبرزيق في طوباس والمشفى العربي التخصصي في نابلس، ومنعت مزارعين فلسطينيين من حراثة أرضهم وصادرت معداتهم الزراعية وقطعت أغصان 60 شجرة زيتون وعنب.وأوضح المرصد في ختام تقريره، أن مجموع هجمات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية على مدى الفترة من 7 أكتوبر 2023، وحتى 30 نوفمبر 2024، بلغ (2621) هجومًا, إذ بلغت ذروة تلك الهجمات في أكتوبر 2023 بـ 343 هجومًا، وجاء شهر أكتوبر 2024 ثانيًا بـ 251 هجومًا ومايو 2024 ثالثًا بـ 225 هجومًا.فيما كانت قرى مدينة نابلس الأكثر عرضة لتلك الهجمات بواقع 602 هجمة خلال المدة المذكورة، وقرى الخليل بعد ذلك بـ 592 هجمة، وقرى رام الله ثالثًا بواقع 330 هجمة.