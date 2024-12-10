شكرا لقرائتكم خبر عن قاصد محمود: إسرائيل تسعى لتدمير القدرات العسكرية السورية التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان جيش الأردن سابقًا، إن الرواية الإسرائيلية واضحة؛ فهي تسعى إلى تدمير الإمكانيات العسكرية الاستراتيجية السورية التي لم تكن يومًا تمثل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل، نظرًا لأنها إمكانيات تقليدية في مواجهة قدرات إسرائيل المتفوقة، ومع ذلك، تهدف إسرائيل إلى حرمان سوريا من أي مقومات قوة عسكرية.

وأضاف محمود، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع السوري يشهد حالة من الضبابية في هذه المرحلة، وظهور بنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول في الجولان، ومخاطبته للدروز والمسيحيين والأكراد، بالإضافة إلى توجيه الجيش الإسرائيلي بالتوغل في المنطقة وإلغاء اتفاقية فض الاشتباك والمنطقة العازلة، كلها خطوات تعكس النوايا الصهيونية، حيث إن نتنياهو هو صاحب مشروع "إسرائيل الكبرى".

وتابع: "نتنياهو صاحب مشروع توسعي، ويرى أن جنوب سوريا، مثل جنوب لبنان، جزء من هذا المشروع الذي يمتد حتى العراق، ومن المهم أن يدرك العرب أنهم يواجهون مشروعًا إسرائيليًا صهيونيًا يستهدف التمدد داخل الجغرافيا العربية، بدءًا من سوريا".