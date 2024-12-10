شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين بشدة تقدم القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت باكستان بشدة العدوان الإسرائيلي على سوريا وتقدم القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً على سوريا وسلامة أراضيها ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وحثت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي؛ بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، على اتخاذ خطوات فورية وحاسمة لوضع حد "لإفلات إسرائيل من العقاب وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي وعدوانها على دول المنطقة".

وأكدت باكستان مجددا أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون انسحاب إسرائيلي كامل من فلسطين المحتلة وغيرها من الأراضي المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية.

تأتي هذه التطورات بعد أن أفادت مصادر سورية بأن التوغل الإسرائيلي امتد إلى مسافة 25 كيلومترا من العاصمة دمشق.