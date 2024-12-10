شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين في سوريا: 16 مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين في سوريَا، جونزالو فارجاس يوسا، أن 16 مليون شخص في سوريَا في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وقال يوسا - في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم "الثلاثاء"- إن 800 ألف سوري نزحوا بسبب القتال الأخير في المنطقة، وقبل ذلك نزح سبعة ملايين سوري داخليًا وفر أكثر من خمسة ملايين آخرين إلى دول مجاورة أو إلى غيرها من الدول.

ولفت ممثل مفوضية شئون اللاجئين في سوريَا إلى أن المفوضية بدأت تستأنف عملياتها الإنسانية ببطء في المناطق المتضررة مثل حِمِّص وحماة ودمشق.