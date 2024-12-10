شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العقار المناهر بالعباسية إلى 8 متوفين و3 مصابين والان نبدء بالتفاصيل

عقار العباسية قديم

لجنة لفحص العقار

الدمام - شريف احمد - وصلت الحصيلة النهائية لعقار العباسية المنهار بالقاهرة، بعد استخراج أخر جثة من رجال الحماية المدنية 8 متوفين و3 مصابين.وتتمركز 6 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بالمنطقة لنقل أي أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل الركام المنهار إلى المستشفى فورًا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.العقار المنهار يعود إلى الستينيات، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية.وتمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج، في حين تواصل الفرق المتخصصة البحث عن ناجين بين الأنقاض.وحسب مصادر إعلامية وجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وصرف إعانات عاجلة للمتضررين، كما قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص حالة العقار المنهار والعقارات المجاورة، مع إخلاء الأخيرة بشكل احترازي دون السماح بنقل الأمتعة، لحين التأكد من سلامتها.باشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الانهيار ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.