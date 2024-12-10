شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين احتلال القوات الإسرائيلية أجزاء جديدة من الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها لإقدام القوات الإسرائيلية على احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية في المنطقة الحدودية العازلة وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع استمرار قصفها العسكري على مواقع في العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين العزّل، وهو "ما يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واستفزازًا لمساعي تحقيق الوئام الداخلي في سوريا وتوطيد الأمن والاستقرار المنشودين".

وجددت سلطنة عمان - في بيان صادر عن وزارة الخارجية ونقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم / الثلاثاء /- دعوتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية وفقًا للقانون الدولي، مشددة على موقفها الثابت في مؤازرة الشعبين السوري والفلسطيني وحقهما المشروع في استعادة أراضيهما المحتلة وتحقيق السيادة الكاملة عليها.

وأكدت سلطنة عمان "أن هذا الانتهاك يضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي في المنطقة، بما يؤكد مجددًا الطبيعة العدوانية لها وسياساتها المستمرة لتقويض الشرعية الدولية".