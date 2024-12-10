الخليج اليوم .. الكويت: ندعم استقرار سوريا وتكريس لغة الحوار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت وزارة الخارجية الكويتية أنها تراقب تطورات الأحداث في سوريا باهتمام بالغ، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأعربت الخارجية الكويتية في بيان لها حول الأوضاع في سوريا عن "احترام استقلال سوريا وسيادتها على أراضيها"، مشيرة إلى "ضمان حماية الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه".

وأضاف البيان: "أكدت الوزارة في الوقت ذاته على موقف دولة الكويت الداعم لتحقيق استقرار سوريا، من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتكريس لغة الحوار، وصولا إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق".

وكانت قد أعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي أصدرته صباح الأحد، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق. وتوجه الأسد إلى جهة غير معروفة.

وأكد قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد تخلى عن منصبه ووجّه بنقل السلطة سلميا، بعد مفاوضات مع عدد من أطراف النزاع السوري المسلح.

ولاحقا مساء الأحد أفاد مصدر في الكرملين بأن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية.

وأكد المصدر أن روسيا تأمل في مواصلة الحوار السياسي باسم مصالح الشعب السوري وتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية وسوريا.

المصدر: "القبس"