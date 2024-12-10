شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: نواصل العمل مع الحكومة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك أن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة وأن وزير الخارجية لا يزال موجودا في دمشق.

وأشار في حديث للصحفيين إلى أن الدبلوماسيين السوريين بانتظار تشكيل حكومة جديدة، لكنهم يواصلون العمل مع الحكومة الحالية، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضاف المندوب أنه يتلقى توجيهات من وزير الخارجية بسام الصباغ الموجود في دمشق وينفذها.

وأكد أن الدبلوماسيين السوريين يواصلون حضور الاجتماعات في الأمم المتحدة ويعملون كجزء من مؤسسات الدولة ويواصلون تمثيل الشعب السوري.

وقال إن البعثة السورية ستواصل العمل مع الأمم المتحدة في كافة المجالات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية من أجل استعادة الاستقرار والأمن.

وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان فصائل مسلحة سورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.