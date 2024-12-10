شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعيد سوريين إلى بلادهم بعد دخولهم البلاد بشكل غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

دخول غير شرعي

مراقبة الحدود مع سوريا

سقوط بشار الأسد

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني يوم الاثنين، إعادة سوريين إلى الأراضي السورية، بعد دخلوهم عنوة إلى لبنان، عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا في البقاع شرق لبنان، دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني.وأعلنت المديرية في بيان لها، أنه "نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين باتجاه مركز المصنع الحدودي. إذ حاول قسم منهم الدخول عنوة ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني".وعمل الأمن العام اللبناني بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي، بحسب البيان "على ضبط الوضع وإعادتهم الى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفيين الشروط المعمول بها".وكان عدد كبير من السوريين الوافدين من سوريا، دخلوا ظهر الاثنين بطريقة غير شرعية من خلال التدافع، عبر معبر المصنع بين لبنان وسوريا، في البقاع شرق لبنان.جاء ذلك بسبب الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط النظام السوري فجر يوم الأحد.وعززت قيادة الجيش اللبناني الوحدات المكلفة بمراقبة الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة.كما تنفذ الوحدات المنتشرة على مساحة لبنان تدابير استثنائية لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي.أعلن الجيش اللبناني يوم الأحد تعزيز وحدات مراقبة الحدود مع سوريا بعد دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق، وإعلانها إسقاط الرئيس بشار الأسد. وأوضح الجيش في بيان: "في ظل التطورات المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة... جرى تعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة".هذا وألقت فصائل المعارضة السورية، بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسد عبر التلفزيون الرسمي.وأكدت أن فصائل المعارضة، فتحت دمشق وأسقطت بشار الأسد وأطلقت سراح جميع المعتقلين.كما أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.