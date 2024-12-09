شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: استشهاد مواطن وإصابة 4 عسكريين قرب حاجز صف الهوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، استشهاد مواطن وإصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة، قرب حاجز صف الهوا - بنت جبيل التابع للجيش.



وأوضح الجيش اللبناني في بيان له على منصة "إكس"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، أن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز صف الهوا - بنت جبيل التابع للجيش؛ ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة".