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الجيش اللبنانى: استشهاد مواطن وإصابة 4 عسكريين قرب حاجز صف الهوا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، استشهاد مواطن وإصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة، قرب حاجز صف الهوا - بنت جبيل التابع للجيش.


وأوضح الجيش اللبناني في بيان له على منصة "إكس"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، أن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز صف الهوا - بنت جبيل التابع للجيش؛ ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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