شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: سنواصل العمل في سوريا لضمان الاستقرار والقضاء على داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ضرورة التزام جماعات المعارضة السورية بحماية المدنيين والامتثال للقواعد الإنسانية الدولية.



وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع الأمريكي بحث هاتفيا مع نظيره التركي يشار جولر، التطورات في سوريا، والتزامات البلدين فيها.



وأشار أوستن إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة العمل معا لضمان عدم تهديد عدم الاستقرار في سوريا والقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي وضمان أمن قواتهما