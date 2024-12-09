شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لن نسمح لداعش بإعادة بناء قدراته في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لن تسمح لتنظيم داعش بإعادة بناء قدراته في سوريا.

وكانت قد قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها لا تخطط لإعادة انتشار القوات الأمريكية في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن، معتبرة أن سقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله

وأضافت "ليس لدينا تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكن نبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى"