الخليج اليوم .. حربية الحميري.. مهندسة يمنية رائدة على قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشادت منظمة اليونسكو في اليمن باختيار حربية الحميري، المهندسة في مجال الحفاظ على التراث، لتكون واحدة من بين 100 امرأة ملهمة ومؤثرة على مستوى العالم - على قائمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لعام 2024.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن ذلك يعد تقديرًا للعمل الاستثنائي الذي تقوم به حربية الحميري في ترميم عشرات المباني التراثية في صنعاء وفي أنحاء اليمن، كجزء من مبادرة اليونسكو الرائدة الممولة من الاتحاد الأوروبي والمنفذة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.

تدريب الفتيات والشباب

وأضافت اليونسكو أن جهوداً حربية تتجاوز الحفاظ على المواقع التاريخية، حيث قامت أيضا بتدريب الشباب المحليين على الحرف التقليدية في البناء وألهمت العديد من الفتيات الصغيرات.

وذكرت أن هذا التكريم يسلط الضوء على مرونة وقوة المرأة اليمنية، التي تواصل إحداث تأثير استثنائي في مجتمعاتها على الرغم من التحديات والمعاناة الهائلة.

وفي مقالها عن السيدات الـ100، قالت الـ"بي بي سي" عن حربية الحميري: "مع تعرض العديد من المباني ذات الأهمية التاريخية للدمار بعد سنوات من الحرب في اليمن، شرعت المهندسة حربية الحميري في مهمة منح هذه المباني فرصة جديدة للحياة".

وأضاف المقال أن عمل حربية الحميري في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، لم يسهم فقط في الحفاظ على المواقع التاريخية بل ساهم أيضا في تحسين نوعية حياة العديد من الأشخاص. كما دربت السكان المحليين على الحرف اليدوية التقليدية في البناء وألهمت فتيات صغيرات لدخول هذه الصناعة.