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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط وشمال غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، استهدف وسط قطاع غزة وشماله.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع.