شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط وشمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عدد الشهداء

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، استهدف وسط قطاع غزة وشماله.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع.في السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 44,758 شهيدًا و 106,134 مصابًا.