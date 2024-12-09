الخليج اليوم .. أمير دولة قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

ونقل الأمير تركي لـ أمير دولة قطر، تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فيما حمَّله سمو الشيخ تميم بن حمد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى في أثناء الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.