شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: التعليم سيضمن عدم تحول أطفال غزة لجيل ضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إنهم يحاولون من خلال تقديم خدمات التعليم "ضمان عدم تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع".

وأضاف لازاريني، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، " في غزة، وسط الكارثة الإنسانية، قدمت فرقنا خلال الأشهر الأربعة الماضية جلسات العودة إلى التعلم لآلاف الأطفال النازحين الذين توقف تعليمهم الرسمي في أكتوبر 2023 من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي وتمارين القراءة والكتابة والحساب الأساسية، نحاول في أكثر الظروف يأسا أن نفعل ما بوسعنا لضمان عدم تحول هؤلاء الأطفال إلى جيل ضائع".

وشدد على أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون الخطوة الأولى الحاسمة لإعادة الأطفال إلى مسار التعليم.. قائلا:" أينما نعمل، تلتزم الأونروا بمساعدة الأطفال على أن يكونوا أطفالا".

وأوضح مفوض الأونروا أن التصعيد في لبنان تسبب في تعطيل بداية العام الدراسي للاجئين الفلسطينيين الصغار الذين توفر لهم الأونروا التعليم منذ عقود من الزمن..قائلا إنه "في أعقاب وقف إطلاق النار، عمل معلمونا بلا كلل على إعادة فصولهم الدراسية إلى العمل".