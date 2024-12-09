شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: رفض الأسد الانخراط بعملية سياسية ذات مصداقية سبب انهيار نظامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن رفض الرئيس السوري بشار الأسد الانخراط في عملية سياسية ذات مصداقية واعتماده على الدعم الخارجي أديا إلى انهياره.

وأضاف بلينكن، في بيان صحفي أوردته قناة "الحرة"، أنه "أصبح لدى الشعب السوري أخيرا، سبب للأمل"، مؤكدا "دعم واشنطن بقوة الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة سورية مسؤولة من خلال عملية شاملة وبقيادة سورية".

وأوضح "أنه خلال هذه الفترة الانتقالية، يحق للشعب السوري أن يطالب بالحفاظ على مؤسسات الدولة، واستئناف الخدمات الأساسية، وحماية المجتمعات الضعيفة"، لافتا إلى أنه لاحظ التصريحات التي أدلى بها قادة المتمردين في الأيام الأخيرة، وأنه مع تحملهم مسؤولية أكبر لن يتم تقييم أقوالهم فحسب، بل وأفعالهم أيضا.

ودعا وزير خارجية الولايات المتحدة، جميع الأطراف إلى "احترام" حقوق الإنسان، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي.