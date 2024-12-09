شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سورية: غارة جوية تستهدف منطقة القلمون فى ريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر سورية، اليوم الاثنين، أن غارة إسرائيلية استهدفت مخازن صواريخ في منطقة القلمون بريف دمشق.

وأضافت المصادر، في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن إسرائيل شنت العديد من الغارات الجوية داخل الأراضي السورية خلال الايام الماضية تستهدف مصانع للأسلحة الكيماوية في سوريا .

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت في وقت سابق أن الجيش الأمريكي نفذ عدة غارات على مواقع خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في الأراضي السورية .