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استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف على وسط وجنوب قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية استهدف خياما للنازحين وتجمعا للفلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال ستة شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

القصف وسط القطاع

وفي وسط القطاع، استشهد أسير محرر وزوجته وأصيبت طفلتهما الرضيعة بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في بلدة الزوايدة، كما استشهدت فلسطينية وأصيب ستة أطفال جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين بمخيم النصيرات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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