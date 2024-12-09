شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف على وسط وجنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

القصف وسط القطاع

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية استهدف خياما للنازحين وتجمعا للفلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال ستة شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.وفي وسط القطاع، استشهد أسير محرر وزوجته وأصيبت طفلتهما الرضيعة بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في بلدة الزوايدة، كما استشهدت فلسطينية وأصيب ستة أطفال جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين بمخيم النصيرات.