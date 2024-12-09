شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: موقفنا داعم لتحقيق استقرار سوريا من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الكويتية، موقف دولة الكويت الداعم لتحقيق استقرار سوريا، من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتكريس لغة الحوار، وصولًا إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب السورى.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان أمس، أنها تراقب تطورات الأحداث فى سوريا باهتمام بلغ، وتشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، وضمان حماية الشعب السورى وحقن دماء أبنائه.