شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تؤكِد تضامنها الكامل مع الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رابطةُ العالم الإسلامي تضامُنها الكامل ووقوفها إلى جانب الشعب السوري العزيز بكل مكوناته، في كل ما يُحقِق تطلعاته في الأمن والاستقرار والكرامة، ويحفظ لبلاده سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويصون مؤسساتِها ومقدراتِها.

وسألت المولى القدير أن تكون هذه بداية مسيرةٍ ينعم فيها الشعبُ السوريُ بالحياة الكريمة التي يستحقُها، ونهاية فصولٍ من المآسي والويلات التي عاناها على مدى سنواتٍ طِوال، وراح ضحيتها مئاتُ الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمُهجرين.

فرار بشار الأسد

كشف مصدر في الكرملين أن بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، بحسب ما أفادت به قناة "العربية" في نبأ عاجل.



كانت وكالة رويترز للأنباء، أشارت في وقت سابق إلى أنباء عن تحطم طائرة كانت تقل بشار الأسد في أثناء هروبه من دمشق.

كان الرئيس السوري بشار الأسد فرّ مساء أمس السبت من دمشق بعد دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة السورية.

وبعد هذا ألقت فصائل المعارضة السورية بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسد، وبثته عبر التليفزيون الرسمي.

وأشار البيان إلى فتح فصائل المعارضة، لدمشق وسقوط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين.



الفصائل المسلحة في دمشق

كما أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت الدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تليجرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة وصيحات "الله أكبر" في شوارع العاصمة.