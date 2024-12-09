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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجراليوم الاثنين باقتحام قلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارة على محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس الأحد يومه الـ 429 على التوالي، وسط ارتقاء عشرات آلاف الشهداء، ونسف مباني، وتدمير فظيع للبنية التحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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