شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجراليوم الاثنين باقتحام قلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارة على محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس الأحد يومه الـ 429 على التوالي، وسط ارتقاء عشرات آلاف الشهداء، ونسف مباني، وتدمير فظيع للبنية التحية.