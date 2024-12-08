شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: وصول بشار الأسد وعائلته إلى موسكو والان نبدء بالتفاصيل

فرار بشار الأسد من دمشق

الفصائل المسلحة في دمشق

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر في الكرملين أن بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، بحسب ما أفادت به "العربية" في نبأ عاجل.كانت وكالة رويترز للأنباء، أشارت في وقت سابق عن أنباء تحطم طائرة كانت تقل بشار الأسد في أثناء هروب من دمشق.كان الرئيس السوري بشار الأسد فرّ مساء الأمس من دمشق بعد دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة السورية.وبعد هذا ألقت فصائل المعارضة السورية، بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسد، بث عبر التلفزيون الرسمي.وأشار البيان إلى فتح فصائل المعارضة، لدمشق وسقوط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين.كما أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تلغرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة وصيحات "الله أكبر" في شوارع العاصمة.