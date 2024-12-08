شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سوريا.. إسرائيل تسيطر على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان والان نبدء بالتفاصيل

المعارضة في سوريا

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان في أعقاب الاضطرابات في سوريا.وأوضح "نتنياهو" أن القوات الإسرائيلية سيطرت على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، حُددت بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام1974.وتحدث نتنياهو اليوم الأحد بعد تقدم لقوات المعارضة في سوريا أنهى حكم الرئيس السوري بشار الأسد.وقال نتنياهو إن الاتفاق الذي يعود لعقود مضت انهار، مضيفًا أن القوات السورية تركت مواقعها، مما استلزم السيطرة الإسرائيلية.