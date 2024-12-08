شكرا لقرائتكم خبر عن ساحة الأمويين في دمشق.. معلم شاهد على فرحة السوريين بسقوط الأسد والان نبدء بالتفاصيل

ساحة الأمويين في دمشق

الدمام - شريف احمد - تعد ساحة الأمويين في دمشق واحدة من أبرز معالم العاصمة السورية، والتي شهدت اليوم الأحد خروج آلاف السوريين للاحتفال في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.أطلق على الساحة اسم الأمويين تخليدًا لذكرى بني أمية التي كانت دمشق عاصمة لهم، وتحتضن في طرف الساحة نصب لسيف دمشقي كرمز لقوة المدينة وبقائها.ساحة الأمويين إحدى أهم وأكبر الساحات في دمشق، ومركز مواصلات مرورية بوسط العاصمة، كما أنها محاطة بعدد من معالم المدينة الهامة كمبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى الأركان العامة.يتفرع من الساحة عدة طرق رئيسية تصل غرب العاصمة بمركزها، وبدأ تنظيمها في عهد الرئيس أديب الشيشكلي عام 1952، وافتتحت رسميًا في عهد الرئيس هاشم الأتاسي عام 1954، وفقًا لـ"الموسوعة الدمشقية".وبُنيت الساحة في الأساس لتصل بين ساحة المرجة وطريق الربوة مرورًا بأرض معرض دمشق الدولي، وفي عام 1961 نُقل إليها مبنى الإذاعة والتلفزيون.ومن أبرز معالم ساحة الأمويين، نصب السيف الدمشقي، ومعرض دمشق الدولي، الذي بدأ العمل على بناءه في عام 1958 وافتتح في عام 1960 بمناسبة انطلاق الدورة السابعة للمعرض.