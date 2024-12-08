شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: سنقدم كل إسناد ممكن لشعب سوريا فى جهود إعادة بناء وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن يتابع تطورات الأوضاع في سوريا باهتمام وحرص شديد على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها.

وقال الصفدي في بيان اليوم الأحد، إن الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها.

وشدد على دعم الأردن لأي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويحفظ حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها.

وأكد الصفدي، ضرورة حماية سوريا من الإنزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مشيرا إلى أن الأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري.