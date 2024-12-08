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بعد سقوط النظام السوري.. انفجارات عنيفة تهز غرب دمشق

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د ب أ- دمشق 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط النظام السوري.. انفجارات عنيفة تهز غرب دمشق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هزت حي المزة في غرب العاصمة السورية دمشق انفجارات عنيفة شعر بها أغلب السكان.
وقال سكان في حي المزة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن " انفجارين كبيرين وقعا في حي المزة وأن عناصر من الجيش الوطني توجهت إلى مكان الانفجارين".

قصف جوي

وأكد السكان أن " قصفًا جويًا يعتقد أنه من فعل الاحتلال الإسرائيلي استهدف مطار المزة العسكري ومستودعات أسلحة، وشوهدت انفجارات عنيفة عقب القصف للمكان المستهدف".
وجرى إخلاء مطار المزة العسكري بشكل كامل من جميع العناصر منذ ساعات الفجر بعد خروج ضباطه وعناصره.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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