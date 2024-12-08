شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. فرض حظر التجول في العاصمة السورية دمشق والان نبدء بالتفاصيل

حظر تجول في دمشق

هروب بشار الأسد

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة السورية اليوم الأحد فرض حظر تجوال في العاصمة السورية دمشق.وأوضحت الإدارة، في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنها "تعلن عن حظر تجوال في مدينة دمشق.وسيبدأ حظر التجول من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الخامسة فجرا".وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق دخولها العاصمة دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.من جهة أخرى كان أعلن الجيش اللبناني الأحد تعزيز وحدات مراقبة الحدود مع سوريا بعد دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق، وإعلانها إسقاط الرئيس بشار الأسد.وذكر الجيش في بيان: "في ظل التطورات المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة... جرى تعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة".كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أنها تأكدت من أنباء تحطم طائرة كانت تقل بشار الأسد في أثناء هروب من دمشق.