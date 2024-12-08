شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب شمال غزة وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 44 ألفا و708 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44 ألفا و708 ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينة"وفا" أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106 آلاف و50 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 مواطنا، وإصابة 74 آخرين.

وفي سياق متصل، استشهد اليوم الأحد، شاب بعد قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.