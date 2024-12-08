شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة ينفى أنباء إجلاء موظفي الأمم المتحدة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

نفى آدم عبد المولى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، الأنباء المتداولة مؤخرا حول إجلاء الأمم المتحدة لجميع موظفيها من سوريا، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال المنسق الأممي إن الأمم المتحدة تظل ثابتة في التزامها بالبقاء وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للشعب السوري في هذا الوقت الحرج. وأضاف: "لضمان سلامة موظفينا مع استمرار العمليات الأساسية، تعمل الأمم المتحدة على تقليص وجودها الاستراتيجي من خلال إعادة تموضع الموظفين غير الأساسيين خارج البلاد لافتا إلي أن هذا الإجراء احترازي لحماية فرقنا في ظل الظروف المتغيرة مؤكدا الالتزام بدعم الشعب السوري

وأشار عبد المولى إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني، وقال إن الأعمال العدائية أدت إلى نزوح أكثر من 370 ألف شخص، لجأ الكثيرون إلى شمال شرق سوريا بينما يظل آخرون عالقين في مناطق خطوط المواجهة وغير قادرين على الفرار.

ودعا المنسق الأممي جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والسماح للعاملين في المجال الإنساني بأداء مهامهم دون عوائق.



