شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 5 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والسيول غرب ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص حتفهم، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مناطق غرب ليبيا ومنها مدينة ترهونة خلال اليومين الماضيين.وأعلنت مصادر حكومية محلية عن وفاة 3 أشقاء إضافة إلى رجلين من طواقم الإسعاف.فيما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة، وحدوث حالات فيضان محدود في تلك المناطق.يذكر أن مناطق غرب ليبيا شهدت الخميس والجمعة الماضيين هطول أمطار غزيرة وسيول، مما تسبب في جريان الأودية وإقفال عدد من الطرقات.