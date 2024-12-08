شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة.وأدوى المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين للمسجد.ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم عشرة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.