شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: تحطم طائرة كانت تقل بشار الأسد بعد هروبه من دمشق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة رويترز للأنباء، إنها تأكدت من أنباء تحطم طائرة كانت تقل بشار الأسد أثناء هروب من دمشق.

وفر "الأسد"، مساء الأمس من دمشق بعد دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة السورية. بيان فتح دمشق

ألقت فصائل المعارضة السورية، بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.

وقال البيان الذي تم بثه عبر التلفزيون الرسمي، إن فصائل المعارضة، فتحت دمشق وأسقطت بشار الأسد وأطلقت سراح جميع المعتقلين.

أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

فتح دمشق

وكانت الفصائل المسلحة أعلنت فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تلغرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة وصيحات "الله أكبر" في شوارع العاصمة.