شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت جورنال: "الأسد" أخفى عن قادة الجيش خطته للمغادرة والان نبدء بالتفاصيل

سقوط النظام السوري

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس السوري بشار الأسد أخفى عن قادة الجيش المقربين منه خطته لمغادرة البلاد في أعقاب سقوط النظام.فيما قال رئيس الوزراء السوري، محمد الجلالي، إنه لا يعرف ما الوجهة التي غادر إليها الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبيل فتح العاصمة دمشق.وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة العربية، أن آخر تواصل مع "الأسد"، كان مساء السبت بخصوص حديث عن الخدمات.كانت الفصائل المسلحة أعلنت فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.وألقت فصائل المعارضة السورية، بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسدن وقال البيان الذي تم بثه عبر التلفزيون الرسمي، إن فصائل المعارضة، فتحت دمشق وأسقطت بشار الأسد وأطلقت سراح جميع المعتقلين.