شكرا لقرائتكم خبر عن "البيت بيتكم".. فيديو لسوريين داخل القصر الجمهورى فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، مقاطع فيديو لعدد من السوريين يتجولون داخل القصر الجمهوري للرئيس بشار الأسد الذي غادر البلاد، في منطقة المالكي بالعاصمة دمشق.

وظهر في الفيديو أشخاص يتجولون داخل القصر الجمهوري وهم يرددون "البيت بيتكم"، وآخرون يغادرون المكان مع بعض الأواني المنزلية التي حصلوا عليها من داخل مطبخ القصر.

كما سمع في الفيديو أصوات إطلاق نار، وتعليقات عديدة من بينهم سيدة تقول: "مصارينا مصارينا من نص بيت الأسد".

وفي مدخل القصر الجمهوري ظهر شخصان مسلحان بأسلحة رشاشة.

وجاءت هذه المشاهد بعد انتشار تقارير تفيد بمغادرة الأسد البلاد "إلى وجهة غير معلومة"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.