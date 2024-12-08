شكرا لقرائتكم خبر عن من تصنيفه كإرهابى عالمى لقيادة جماعة مسلحة لإسقاط بشار.. من هو أبو محمد الجولانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت زعيم تحالف الجماعات المسلحة، أبو محمد الجولاني، الأنظار خلال الأيام الماضية بعد السيطرة على ريف ومدينة حلب وعلى مدينة حماة وريفها، وفي ظل التطورات الراهنة نقدم فيما يلي نبذة عن الجولاني.

أبو محمد الجولاني، واسمه الحقيقي أحمد الشرع، مواطن عراقى اكتسب خبرة كمقاتل شاب في صفوف تنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة في العراق خلال الغزو الأمريكي قبل القبض عليه وسجنه في العراق.

وبعد إطلاق سراحه، سافر إلى سوريا لإنشاء "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وقام بقيادة عمليات الجماعة حتى الانفصال العلني عن القاعدة في عام 2016 بسبب الخلافات الأيديولوجية ومعارضة داعش، ثم شكل الجولاني ما تسمى بـ"هيئة تحرير الشام" في أوائل عام 2017.

وفي إبريل 2013، بايع الجولاني زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وامتدح التنظيم وزعيمه في مقطع فيديو نشر على الإنترنت.

وعلى الرغم من جهود الجولاني لإبعاد مجموعته الجديدة عن تنظيم القاعدة وداعش، فقد صنفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى "هيئة تحرير الشام" منظمة إرهابية أجنبية في عام 2018 ووضعت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يأتي بالجولاني.

وصنف الجولاني كـ"إرهابي عالمي" في 16 مايو من عام 2013 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وبموجب ذلك تم "حظر جميع ممتلكات الجولاني، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع الجولاني"، وفقا للخارجية الأمريكية.

على مر السنين، توسع نفوذ الجولاني على الرغم من نوبات الاقتتال الداخلي والخصومات المحلية. وتلقت الجماعات المسلحة ضربة قاسية بعد خسارة حلب لصالح النظام السوري في عام 2016.

وتم حصر هيئة تحرير الشام في إدلب، وهي مدينة في شمال غرب سوريا يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، معظمهم من النازحين بسبب الاقتتال الداخلي في جميع أنحاء البلاد.

وفي مقابلة مع شبكة PBS عام 2021، رفض الجولاني تصنيفه إرهابيا، قائلا إن جماعته لا تشكل "تهديدا للمجتمع الغربي أو الأوروبي".

وبرز الجولاني في الأيام الماضية كـ قائد عسكري لعمليات الجماعات المسلحة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي أدت إلى بسط السيطرة على حلب وحماة، ومن بعدها السيطرة على دمشق، بعد أنباء فرار الأسد.