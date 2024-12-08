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الخارجية السورية: ندشن صفحة جديدة بتاريخنا.. وسنستمر فى تمثيل شعبنا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد، استمرارها في أداء مهامها؛ انطلاقا من أمانة تمثيل الشعب السوري و"أن يبقى الوطن هو الأسمى".. وقالت: "اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا يدشن فيه عهدا وميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين ويوحدهم".

وذكرت الخارجية السورية ـ في بيان اليوم - أن الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة المواطنين وتسيير أمورهم، مشددا على ضرورة العمل من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات كافة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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