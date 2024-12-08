شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات السورى: الشبكة تعمل حاليا بشكل جيد فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاتصالات السوري المهندس إياد الخطيب، أن الاتصالات حاليا في سوريا تعمل بشكل جيد، قائلا إن شبكة الإنترنت عادت إلى العمل في محافظة حماة.

وقال الخطيب في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، إن الاتصالات تعمل بشكل طبيعي في سوريا، وعادت شبكة الإنترنت إلى محافظة حماة، بعد انقطاعها نتيجة الأوضاع هناك، مؤكدا أن الأمور جيدة وسيستقر الوضع في دمشق خلال أيام وسيباشر الموظفون في أماكن عملهم.

وأضاف أن رئيس الحكومة محمد غازي الجلالي أبلغه باستمراره في مباشرة عمله كوزير للاتصالات، مشيرا إلي أنه تلقى اتصالا أيضا من قبل الشخص المكلف من قبل قيادة العمليات بمتابعة ملف الاتصالات في هيئة التحرير وتم الاتفاق على آلية العمل للمرحلة القادمة.

وأوضح أنه تم التوافق على استمرار عمل الاتصالات وشبكة الإنترنت على مدار الساعة وتشكيل فرق فنية للتدخل على مدار الساعة في جميع المحافظات في حال أي عطل، مشيرا إلي أنه يمارس عمله حاليا من منزله وخلال يومين سيعود والموظفون إلى العمل من المكاتب.

وقال وزير الاتصالات السوري: إن هدفنا هو الاتصالات لأنها العصب الأساسي للتواصل داخل وخارج سوريا، مضيفا أنه "ليس لديه أي معلومات فيما يخص مغادرة الرئيس بشار الأسد"، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوزراء منهم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وغيرهم ما زالوا يمارسون أعمالهم لتيسير الأمور.

وقال الخطيب، إنه لم يغادر سوريا لأنها وطنه، قائلا "أنا من دمشق ولدت فيها وأعيش فيها ولا أستطيع مغادرتها ومن واجبي أداء عملي" .

كما دعا التليفزيون الرسمي السوري، إلى تجنب إطلاق النار في الساحات العامة، مؤكدا أن ترويع المدنيين بإطلاق النار ليس مظهرا ثوريا.

ودعا التليفزيون الرسمي، أبناء الشعب السوري إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.