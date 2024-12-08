شكرا لقرائتكم خبر عن صور| زغاريد وتكبيرات.. احتفالات السوريين تتواصل في دمشق بسقوط نظام الأسد والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - يواصل المواطنون السوريون، الاحتفال في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، والتي بدأت في الصباح الباكر في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.يأتي هذا بعد إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأحد تاريخ الثامن من ديسمبر من كل عام يومًا وطنيًا لسوريا.ألقت فصائل المعارضة السورية، بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.وقال البيان الذي تم بثه عبر التلفزيون الرسمي، إن فصائل المعارضة، فتحت دمشق وأسقطت بشار الأسد وأطلقت سراح جميع المعتقلين.أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.فتح دمشقوكانت الفصائل المسلحة أعلنت فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تلغرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة وصيحات "الله أكبر" في شوارع العاصمة.